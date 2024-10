Paura Flachi, malore e infarto su un campo di calcio: doppia operazione

L'ex calciatore Francesco Flachi si è sentito male giovedi scorso, colpito da un infarto mentre si trovava su un campo di calcio come allenatore del Psm Rapallo, squadra inserita nel girone B del campionato di Promozione. Trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Lavagna l'ex giocatore anche di Sampdoria e Fiorentina , 49 anni, è stato operato e gli è stato applicato uno stent dopo un intervento perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad una nuova operazione per un'ulteriore pulizia coronarica.

Le parole di Flachi

E' stato lo stesso Flachi a dare notizia dell'infarto attraverso i canali social e rassicurando amici e conoscenti sulle sue condizioni. "Sto bene, tutto procede per il meglio, i controlli per fortuna danno indicazioni confortanti. La prossima settimana conto di tornare alla vita normale e intanto voglio mandare un grande abbraccio a tutti, ringraziando ogni persona per il sostegno che mi ha dato in queste ore" ha raccontato il classe '75 fiorentino.