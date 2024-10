Serie A Show su Dazn: l'ospite della domenica è Sebastien Frey

TORINO - Appuntamento nel post-partita del big match dell’ottava giornata di campionato tra Roma-Inter quando, nel “centrocampo” dello stadio virtuale di Dazn, Giorgia Rossi analizzerà insieme a Sébastien Frey, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni il big match appena concluso e le sfide che l’hanno preceduto. L'ex portiere francese, che nel nostro campionato vanta 446 presenze, analizzerà le azioni più importanti della giornata, con un occhio attento sul big match in scena all'Olimpico, ma anche sulle squadre per le quali ha vestito la maglia. Inviata speciale di Roma - Inter, direttamente dal campo, Diletta Leotta, che racconterà live dall’Olimpico l’atmosfera di una partita che promette di regalare grandi emozioni. Durante la puntata di Dazn Serie A Show, spazio anche a un approfondimento dedicato ai portieri più forti della Serie A, in cui Frey dará il suo contributo con analisi e commenti.

Durante la stagione, “Dazn Serie A Show” porterà gli appassionati di calcio nel cuore dell’azione. Con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all’uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata, il nuovo studio virtuale di Dazn consentirà un'analisi coinvolgente dei momenti cruciali giocati in campo. Inoltre, l’immersività e l’interattività del format permetteranno agli spettatori di partecipare attivamente al racconto del match grazie a FanZone.