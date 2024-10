Tra imbarazzo e presunzione: lo studente Chiesa e lo schiaffo di Slot

Slot come Capello

Questo perché nel nostro campionato si gioca un calcio diverso, sicuramente meno intenso, forse davvero troppo spezzettato, senza dubbio esasperante sotto il profilo tattico. E questo non paga più. La Juventus, da cui Chiesa proviene, ha preso una bella lezione dallo Stoccarda sotto il profilo del ritmo e del pressing alto. Ma non è che le altre italiane, comprese quelle che hanno vinto come Milan e Inter, abbiano brillato per intensità e/o velocità del gioco. Guai, però, a dirlo ai tecnici italiani. E guai a dirlo a chi sostiene che il nostro campionato è bellissimo, pieno di entusiasmanti partite. Continuiamo a raccontarci rassicuranti bugie, confortandoci con solidali pacche sulle spalle, contando sul fatto che ogni tanto esce un coniglio dal cilindro e diventa la scusa perfetta per non cambiare niente. Discutiamo di riforme fino allo sfinimento, ma non ne facciamo mezza (non sia mai toccare il “competitivissimo” campionato a 20 squadre!). Progettiamo stadi come neanche tutte le facoltà di architettura del mondo e ne abbiamo fatti tre (gli unici di cui si è parlato poco... sarà un caso?). Non riusciamo più a vendere più le nostre partite all’estero (ma va?) E quando parla Slot (o Capello, che da una vita dice le stesse cose), lo guardiamo con sufficienza e pensiamo: «Occhio Arne, chi va piano va sano e va lontano». Senza accorgerci che - ahimé - rimaniamo sempre qui mentre gli altri se ne vanno.