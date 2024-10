Uefa Pro, i tecnici del futuro: il migliore del corso è già dentro la Juve

Negli scorsi giorni era stati annunciati i nuovi allenatori con patentino Uefa B: tra questi c'era anche Leonardo Bonucci , con l'ex difensore Juve che ha subito trovato il primo impiego . In queste ore invece il Settore Tecnico ha ufficializzato i nuovi allenatori UEFA Pro . Formazione completata dunque per i neo allenatori, che dopo aver ultimato il neo tecnici completano così il loro iter all’interno della Scuola Allenatori, ottenendo l'abilitazione, potranno allenare qualsiasi squadra, comprese quelle che competono nei massimi tornei a livello europeo.

I neo tecnici hanno vissuto in un intenso anno di studi in quel di Coverciano, arrivando a frequentare anche alcuni stage formativi in Europa (dal Real Madrid di Ancelotti passando per Juventus di Allegri, dal Brighton di De Zerbi fino al Nizza di Farioli e al Parma di Pecchia). Gli allievi hanno terminato il loro percorso formativo con gli esami conclusivi.

Uefa Pro, tra i migliori un allenatore Juve

Come comunicato dalla Figc, c'è chi si è particolarmente distino durante questo percorso: "Alla luce degli esami finali, i migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore della Juventus Under 17 – nonché docente di Psicologia proprio della Scuola Allenatori – Matteo Cioffi e il collaboratore tecnico nella prima squadra del Genoa, Tonda Mateo Eckert, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’azzurro vice campione d’Europa nel 2012 – e attuale allenatore della Ternana – Ignazio Abate e dal l’ex calciatore protagonista a Euro 2016 con la Nazionale italiana, Marco Parolo".

Presenti anche altri nomi noti: "Tra i neo allenatori UEFA Pro sono presenti anche nomi molto noti del calcio italiano, come l’ex centrocampista di Lecce e Lazio, Cristian Ledesma; l’ex giocatore del Milan, Ibrahim Ba; l’ex allenatore del Brescia, Daniele Gastaldello; l’attuale vice allenatore di Juric alla Roma, Matteo Paro; gli ex calciatori Giampiero Pinzi e Guglielmo Stendardo; l’attuale allenatore della Nazionale femminile Under 16, Jacopo Leandri; l'ex collaboratore di Murat Yakin nella nazionale svizzera, Vincent Cavin, e l’ex match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran". Questa la lista completa dei promossi: IGNAZIO ABATE, IBRAHIM BA, DAGOBERTO CARBONE, VINCENT CAVIN, MATTEO CIOFFI, GIANLUCA COLAVITTO, SIMONE FILIPPO CONTRAN, MIRKO CUDINI, ANDREA DOSSENA, TONDA MATEO ECKERT, DANIELE GASTALDELLO, GIACOMO LAZZINI, JACOPO LEANDRI, CRISTIAN DANIEL LEDESMA, MATTEO PARO, MARCO PAROLO, GIAMPIERO PINZI, MIRKO SAVINI, GIUSEPPE SCURTO, VLADO SMIT, SERGIO SPALLA, GUGLIELMO STENDARDO, GENNARO VOLPE. Ma chi è Matteo Cioffi, risultato tra i due migliori dell'intero corso?