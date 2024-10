Bufera Guida, chiamata la Uefa! I tre rigori di Conte e la rabbia di Marotta

Quando fece sbottare Conte e Marotta

Tensione che peraltro è già stata alta in passato tra Guida e le parti in causa domenica. Compresa la terza, il tecnico del Napoli Antonio Conte, che se sabato avrà battuto il Lecce al Maradona potrà guardare il Derby d’Italia con la piacevole certezza di guadagnare punti su almeno una rivale. Proprio Conte, allora tecnico di una Juve capolista e in lotta col Napoli secondo, si infuriò con Guida il 29 gennaio 2013 dopo Juve-Genoa 1-1: "È una vergogna. Tutti hanno visto che c’erano tre rigori per noi. Il mano di Granqvist, il fallo su Pogba e quell’altro su Vucinic. Ma quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l’è sentita di dare il rigore. Posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida". A dimostrazione di quanto clamorosi fossero stati almeno un paio degli episodi (trattenuta di Antonelli su Vucinic sottoporta e mano di Granqvist, palla colpita prima con un piede ma col braccio in posizione decisamente innaturale), perse le staffe anche il sempre diplomatico Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter e allora ad bianconero: "Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede, ma di difficoltà. Al 94’ un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà... Non grido vergogna perché l’ha già fatto Conte". Ieri hanno gridato Simeone e l’Atletico Madrid, la speranza è che nessuno gridi domenica.