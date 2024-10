Pogba, guardate come si presenta nello stadio. E c'è l'indizio sul suo futuro

Sembrerebbe andare pian piano delineandosi il futuro di Paul Pogba. Dopo la riduzione della squalifica, il francese aveva espresso la volontà di giocare ancora per la Juve. Di tutt'altro parere Cristiano Giuntoli, che ha ufficialmente annunciato la separazione delle rispettive strade. Pogba potrebbe però aver già trovato una possibile destinazione in vista del ritorno in campo.