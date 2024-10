Vinicius, clamoroso dalla Spagna: non è lui il Pallone d'Oro, Real furioso!

Clamoroso quanto rimbalzato dalla Spagna, a poche ore dalla premiazione del Pallone d'Oro . Da settimane ormai tutto sembrava propendere per la vittoria dell'ambito trofeo da parte di Vinicius Jr , protagonista con il Real Madrid della vittoria della Liga e della Champions League . Ma c'è un'incredibile novità, con il vincitore che a questo punto non sarà più il numero 7 delle merengues .

Vinicius, niente Pallone d'Oro

Il Real Madrid aveva un aereo prenotato che doveva partire dall'aeroporto di Barajas Adolfo Suárez alle 15. Ma il club ha cancellato il volo, che comprendeva 50 persone, direzione Parigi, dove si terrà la cerimonia. Una sorpresa incredibile, che fa intuire come la società sia evidentemente già in possesso della nome del vincitore, che non sarà Vinicius. Secondo il giornalista José Luis Sanchez di El Chiringuito, il podio del Pallone d'Oro sarà formato da Jude Bellingham al terzo posto, Vinicius al secondo e Rodri al primo.

Il centrocampista del Manchester City, vincitore della Premier League e dell'Europeo con la Spagna, dovrebbe dunque essere premiato come calciatore più forte dell'anno. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa in casa Real Madrid, con le merengues che, furiose, hanno dunque deciso di disertare la cerimonia: nessun rappresentate del club sarà infatti presente. Una settimana terribile per Vinicius: dopo il ko nel Clasico, la mancata assegnazione del trofeo. Proprio durante la partita contro il Barcellona il brasiliano, a margine di uno screzio con Gavi (che gli aveva fatto il segno del "4" come i gol segnati dai blaugrana), come rivelato da alcune immagini trapelate dalla Spagna avrebbe detto all'avversario: "Sì, ma io lunedì vincerò il Pallone d'Oro". Le cose, evidentemente, non andranno così. E intanto sono arrivate le prime reazioni dal Real Madrid...