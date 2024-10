Perché Rodri merita il Pallone d'Oro. Perché l'arroganza Real ferisce Ancelotti

Il dottor Rodrigo Hernandez Cascante, semplicemente Rodri, 28 anni, laureato in Management e Business Administration, ha vinto con pieno merito il Pallone d'Oro che la giuria di France Football gli ha assegnato premiando il tuttocampista ideale, il giocatore universale, campione d'Europa con il City e con la Spagna. Il riconoscimento spezza la litania del duello Messi-Ronaldo, definitivamente chiuso nel 2023 con l'8-5 dell'argentino sul portoghese. Rodri è il fuoriclasse umile che ogni allenatore desidererebbe avere in mezzo al campo per dettare i tempi; di volta in volta per essere regista, mediano, incontrista; per segnare gol passati alla storia della Champions come nella finale di Istanbul contro l'Inter; per rivelarsi l'ultimo pezzo del puzzle City, dicendola con Guardiola; prendere per mano la Spagna di Luis de la Fuente e issarla sul, tetto d'Europa. Rodri con Pep ha vinto 4 Premier, 2 Coppe di Lega, una Coppa d’Inghilterra, due Community Shield, due Supercoppe europee, una Champions, un Mondiale per Club; con la Spagna, una Nations League e un Europeo.