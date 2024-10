Pallone d’Oro, solo polemiche: Ancelotti al veleno. Douglas Luiz in tackle!

Non si placano le polemiche in merito all'assegnazione del Pallone d'Oro. Nonostante per settimane sembrasse certa la vittoria di Vinicius, ieri è pian piano emersa la notizia del successo di Rodri, e alla fine così è stato. Rabbia Real Madrid, che non ha partecipato all'evento: nessun rappresentante dei blancos, e addirittura il messaggio fatto filtrare di come per le merengues quel premio non esista più. Un premio lo ha vinto Carlo Ancelotti, allenatore del Real, che con un post sui social non ha mancato di mandare una frecciatina.