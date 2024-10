Vinicius 2° al Pallone d’Oro, il perché e il retroscena: “Pressioni dal Real”

Quella di ieri resta una delle edizioni più discusse del Pallone d'Oro . A vincere è stato il perno del Manchester City e della Spagna Rodri , ma non sono mancate le polemiche in casa Real Madrid per la mancata assegnazione del trofeo a Vinicius . Proprio in virtù di quanto accaduto nella giornata di ieri, con la mancata partecipazione dell'evento a Parigi da parte dei blancos, Vincent Garcia (caporedattore di France Football , che organizza la manifestazione) in diretta tv ha risposto a L'Equipe in merito alle polemiche scaturite in casa Real.

Pallone d'Oro, i retroscena Vinicius e Real Madrid

A margine dell'evento, così si è espresso Garcia: "Vinicius ha probabilmente subito la presenza di Carvajal e Bellingham nella top 5: i due gli hanno matematicamente tolto dei punti. Ciò riassume anche l'annata del Real Madrid, che ha portato tutti i questi calciatori in vetta alla graduatoria: i giurati hanno diviso i voti tra di loro, con Rodri che ne è stato avvantaggiato". Poi il retroscena: "Il Real Madrid mi ha fatto pressione per sapere se Vinicius avesse vinto, e forse il mio silenzio gli ha fatto pensare che Vinicius avesse perso, così non si sono presentati. Sono spiacevolmente sorpreso della loro assenza, ma non voglio passare tutto il tempo a parlarne, voglio parlare del nostro vincitore, Rodri".

Il giornalista ha infine chiarito: "Tutti i club favoriti hanno insistito per avere l'informazione di chi ha vinto, non lo sapevano, siamo stati molto chiari, quest'anno il vincitore e i premiati non saranno avvisato prima. Posso garantirvi che nessuno del Manchester City o del Real Madrid lo sapeva, forse avevano una sensazione. Forse El Clasico non ha aiutato. Non lo so".