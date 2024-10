Le due vite di Van Basten: i 60 anni del dio del calcio

Sessant’anni. Cioè trenta più trenta. I primi di Marco van Basten sono stati un abbacinante raggio laser che ha illuminato il calcio mondiale; all’inizio dei secondi, invece, siamo rimasti al buio, orfani della sua classe, della sua perfezione, delle meraviglie che ci aveva regalato prima che la sottile cartilagine di quella caviglia di cristallo costringesse al ritiro uno dei più formidabili attaccanti mai visti giocare da quando è stato inventato il football. Che cosa abbia provato, la sera del 18 agosto ‘95, Marco ce l’ha raccontato nella sua autobiografia, freudianamente intitolata “Fragile”: “D’un tratto lo sento, chiarissimo, prendo coscienza. Sotto gli occhi degli ottantamila, sono testimone del mio addio. Marco van Basten, il calciatore, non esiste più. State guardando uno che non è più. State applaudendo un fantasma. Corro e batto le mani, ma già non ci sono più. Oggi sono morto come calciatore. Sono qui, ospite al mio funerale. Quella sera pensavo soltanto che la mia vita era stata il calcio. Adesso era diventata una fogna. Avevo solo 31 anni, non giocavo più da due. Avevo il fegato a pezzi per gli antidolorifici. Avevo un dolore pazzesco a quella caviglia maledetta. Ero disperato".

Braida, Silvio e Rush C’ero anch’io, a San Siro, con il groppo in gola come gli altri ottantamila, attoniti, increduli testimoni dell’ultimo giro di campo del tre volte Pallone d’Oro, costretto al ritiro a 31 anni, “anche se in realtà avevo smesso di giocare a 28”. Lui che avrebbe voluto e potuto continuare sino ai quaranta, o almeno sino a 38 come Franco Baresi e Paolo Maldini, se i chirurghi non avessero combinato ciò che gli hanno combinato con sei interventi alla fine mai/mal riusciti; se avesse seguito i consigli dei medici del Milan, Ginko Monti e Rodolfo Tavana. Quando uscì il suo libro, confidò: “Non si può immaginare quanto abbia rimpianto di non avere dato loro retta. L’ho rimpianto ogni mattina, per almeno i vent’anni seguenti. Il primo pensiero al risveglio è sempre stato quello. Non mi fidai dei dottori. Pensavo stessero parlando nell’interesse della società. Sono un calciatore interrotto. Forse il più famoso di questa categoria. Non me ne sono andato in pace”. La pace, Marco l’ha ritrovata al termine di un lungo viaggio dentro se stesso. Non deve essere stato né facile né comodo per un uomo della sua profonda sensibilità, accompagnato dal dolore e dal successo, dalla fama e dalla sofferenza, come se una costante legge del contrappasso dovesse sempre presentargli il conto che, sempre, Marco ha saldato. A portarlo al Milan, soffiandolo a un’agguerrita concorrenza, era stato Ariedo Braida. Vinse lo scetticismo di Silvio Berlusconi: il presidente gli avrebbe preferito Ian Rush. La prima volta che ho visto Marco allenarsi a Milanello è stata indimenticabile. Lo ricordo come se fosse ora: pronti, via, finta, controfinta, mette a sedere altri due Immortali e infila il pallone sotto l’incrocio dei pali con una botta da fuori area. A quel tempo, noi cronisti potevamo seguire la partitella che si giocava sul campo centrale. Quel giorno, d’acchito, tutti si fermarono ad applaudire Van Basten, i compagni attorno a lui e i cronisti oltre la siepe. Marco si schermì e sorrise.

La mano invisibile A Barcellona, nella Notte della Gloria, arrivò con novantamila milanisti. “Prima di allora, non avevamo vinto niente in Europa. Il nostro pullman risaliva le ramblas invase dai tifosi per la finale della Coppa dei Campioni. Quella sera mi sembrò di correre spinto da una mano invisibile”. Due gol li segnò lui, gli altri due Gullit. Ricordo ciò che accadde negli spogliatoi (allora i cronisti potevano entrare negli spogliatoi, dopo la partita): seminudi ed ebbri di gioia, i neocampioni d’Europa facevano il trenino sollevando la Coppa e cantando a squarciagola. A un certo punto, vedo Sacchi, assorto nei suoi pensieri, seduto in un angolo, l’armadietto aperto alle sue spalle. Gli vado incontro e sbotto: scusa, Arrigo, hai appena vinto la Coppa dei Campioni e non festeggi? Non sei contento? Arrigo, di rimando: "Certo che festeggio e sono contento. Ma sto pensando a Tokyo". Cioè alla finale della Coppa Intercontinentale che si sarebbe giocata di lì a sette mesi. Ma questo era Arrigo che, nel libro La Coppa degli Immortali, di Marco ha detto: “È una brava persona dal carattere particolare”. Di Arrigo, Marco invece ha detto (cit. corrieredellasera.it:) "Non c’è mai stato feeling personale tra me e lui. Non mi ha mai dato l’impressione di essere onesto nei rapporti umani. Non era mai diretto. Andava a zig zag. Quando non era contento di come ci allenavamo, se la prendeva con i giovani, con i più deboli, che magari invece erano in testa a tirare il gruppo. La storia l’hanno fatta i suoi giocatori. Quel Milan era una delle squadre più forti di sempre. Lui ha avuto una parte importante. Era bravo a farsi amici i giornalisti, ha saputo costruire una immagine da grande innovatore. Non ha inventato nulla. Il modulo che usava il Milan non era né rivoluzionario né offensivo. Schieravamo difensori eccezionali. A farci vincere così tanto è stata sempre la difesa, alla quale lui si applicava molto, dedicando invece poco tempo alla fase offensiva. Una volta negli spogliatoi gli dissi che vincevamo non grazie a lui, ma nonostante lui. Ci rimase così male, che uscì senza dire nulla. Sentii di averlo ferito. E non lo meritava. Uno sfregio gratuito, del quale mi dispiaccio ancora, anche se è passato tanto tempo. A livello personale, non ho problemi con lui, lo ricordo con affetto".

Un dio del calcio Marco ha sempre avuto la forza di chi dice ciò che pensa, pensando a ciò che dice. Se non avesse avuto questo carattere, non sarebbe mai arrivato dov’è arrivato. Lo sanno bene gli Eroi di quel Milan che si è arrampicato sul tetto del mondo, molto prima che Infantino partorisse il Mondiale per club. Era il 9 dicembre, a Tokyo, finale della Coppa Intercontinentale, alias Toyota Cup, Milan-Olimpia Asuncion 3-0. Marco per una volta non segna, ma inventa calcio come solo lui sa, dalle sue azioni nascono i gol di Stroppa e Rijkaard che ne segna due. Van Basten fa impazzire i giapponesi, sugli spalti si spellano le mani e mettono a tacere le assordanti trombette azionate dal computer, nel timore degli organizzatori che nessuno applaudisse durante la partita. Conclusa la premiazione, mi ritrovo in campo, vicino all’indimenticabile Andrea Pazzagli. Indica Van Basten e mi fa: "Xavier, hai visto? Oggi, un dio del calcio è sceso sulla terra". Vero. E il tempo, si sa, non sfiora gli dei.

