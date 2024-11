La S.S. Chieti F.C. 1922 presenta il Progetto TETI alla Camera dei deputati

Roma, 31 ottobre - Il pomeriggio di ieri ha visto la prestigiosa sala stampa della Camera dei Deputati come palcoscenico per la presentazione ufficiale del Progetto TETI, un'iniziativa ambiziosa frutto della sinergia tra la S.S. Chieti F.C. 1922, l'Università degli Studi "G. D’Annunzio" e le Terme di Pepoli, sostenuta da significativi investimenti privati. L’incontro ha registrato la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo istituzionale, culturale e sportivo, tutti intenti a discutere l’importanza di un progetto volto a rinnovare in profondità i legami tra sport ed educazione. L'acronimo TETI sta per Training, Education e Team Integration e rappresenta l'intento del progetto di promuovere una cultura sportiva inclusiva e consapevole tramite l'integrazione dei diversi ambiti operativi.

Il Messaggio del Ministro Abodi

Pur non potendo essere presente a causa di impegni improrogabili, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha voluto comunque salutare i presenti con un video messaggio: “Il Progetto TETI non è solo una proposta innovativa; è un esempio luminoso di come le collaborazioni tra settore pubblico e privato possano generare iniziative significative che apportano benefici alle comunità locali. Investire nella formazione dei giovani attraverso iniziative che promuovono valori autentici è fondamentale”. Questo messaggio si configura come un invito forte a tutti gli attori coinvolti affinché continuino a lavorare insieme per creare opportunità migliorative per le generazioni future.

Interventi Istituzionali Significativi

Il dibattito ha visto la partecipazione di personalità istituzionali ed esperti del settore. L’Onorevole Gimmi Cangiano, membro della Commissione Cultura Scienze e Istruzione, ha portato i saluti del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ha poi così proseguito: “Il Progetto TETI offre una nuova visione sull’integrazione tra sport ed educazione; rappresenta un’opportunità preziosa non solo per i nostri giovani ma anche per tutta la comunità sportiva italiana”. Ha evidenziato come l’educazione sportiva possa fungere da strumento fondamentale nella formazione di professionisti responsabili che rispettino valori etici all’interno delle società.

L’Onorevole Guerino Testa, Segretario della VI Commissione Finanze, ha sottolineato l'importanza del sostegno economico a simili iniziative: “Supportare progetti come questo è cruciale; essi possono generare sviluppi tangibili radicati nei veri valori che caratterizzano gli abruzzesi”. La sua riflessione sulla necessità di investire nel futuro dell'Abruzzo ha colpito profondamente gli astanti.

Il Dottor Altair D’Arcangelo, Business Developer di WIP Finance e ideatore del progetto TETI, ha approfondito i principi fondanti dell’iniziativa articolandoli intorno ai sette punti cardine che formano TETI:

1. **Impianti Sportivi All’avanguardia**: Realizzazione di impianti sportivi moderni nell’area ex CIAPI accessibili ai giovani atleti, alle attività paralimpiche e alle donne. "Vogliamo assicurarci che ogni giovane possa accedere a un percorso formativo completo", ha affermato D’Arcangelo con convinzione.

2. **Ricerca e Sviluppo**: Collaborazioni nei settori della cosmetologia e nutraceutica con corsi universitari dedicati arricchiranno l'offerta formativa dell'Università G. D’Annunzio nel segno dell'innovazione scientifica locale.

3. **Attività Termali**: Integrando scienza cosmetica e nutraceutica attraverso moderne attività termali in collaborazione con le Terme di Pepoli, il progetto garantirà opportunità pratiche agli studenti tutte le necessarie connessioni tra ricerca accademica applicata negli impianti termali.

4. **Formazione e Internazionalizzazione**: L'integrazione fra le varie istituzioni sarà fondamentale nello sviluppare borse di studio attrattive rivolte a talenti internazionali; ciò stimolerà uno scambio culturale-formativo imprescindibile per una crescita integrata delle nuove generazioni.

5. **Stadio Ecosostenibile**: La costruzione dello stadio ecosostenibile si inserisce nella visione green del progetto; questo impianto sarà destinato ad ospitare eventi sia sportivi sia culturali in conformità a rigidi criteri ambientali tanto cari alle politiche attuali.

6. **Produzione di Eventi**: Le strutture saranno pensate anche per organizzare eventi nazionali nelle stagioni estive ed invernali; tali manifestazioni non solo promuoveranno il territorio ma attireranno flussi turistici significativi legati allo sport.

7. **Azione di Marketing**: Verrà implementato un piano marketing globale capace di valorizzare eccellenze locali dall’università alle Terme fino al territorio chietino quale polo d'innovazione integrata nel segno dello sport sostenibile.

D'Arcangelo conclude sottolineando l’ambizioso obiettivo comune: ridefinire gli standard dello sport locale creando nuove opportunità educative ed imprenditoriali. Ha aggiunto: “TETI ha già creato sinergie importanti fra vari attori socio-economici; sono entusiasta delle prospettive future". Inoltre, ha voluto esprimere gratitudine verso la sua terra quando afferma: “Restituire ai chietini parte dei valori ricevuti durante la mia formazione professionale rappresenta una testimonianza profonda; credo nel dovere morale d’investire nelle nuove generazioni."

Il Dottor Andrea Arcangeli, portavoce del Rettore Liborio Stuppia, ha affermato: “L’unione fra atenei è determinante per il miglioramento della qualità degli studi; siamo impegnati su programmi innovativi affinché i nostri studenti diventino professionisti competenti.” Anche il Dottor Sandro Feole, Responsabile dell'Area Finanziaria del progetto, si è presentato sul palco relazionando sulla parte economica-finanziaria dell'iniziativa ribadendo che "le Collaborazioni su tale ambizioso progetto riflettono non solo la nostra volontà d’impegnarci verso uno sviluppo concreto ma anche una visione volta al futuro”. Giuseppe Gianni Di Labio, Presidente della S.S. Chieti F.C., riconoscendo il lavoro svolto da Altair D'Arcangelo, ha evidenziato ulteriormente quanto sia significativo questo percorso quando dichiara: ”Non stiamo solamente formando atleti o calciatori; stiamo contribuendo alla creazione di cittadini consapevoli delle proprie responsabilità sociali”. Inoltre, lo stesso presidente si è congratulato con la squadra anche per gli ottimi risultati finora ottenuti nel girone F del campionato serie D.

A moderare l’incontro c’è stato Beppe Convertini, conduttore storico del programma "UnoMattina in Famiglia", di Rai Uno, con il suo commento focalizzato sulla lungimiranza dell'iniziativa proposta dal Progetto TETI ha evidenziato i vantaggi all'intero sistema sociale e sportivo derivanti da esperienze collettive capaci d’influenzare significativamente tutta la comunità".

Le testimonianze apportate dagli altri ospiti

Le testimonianze apportate dagli altri ospiti presenti hanno arricchito enormemente il dibattito. Marco Calabrese, CEO WIP Finance, ha dichiarato: “Crediamo fortemente nell’immenso potenziale costruito su questi investimenti nel progetto TETI." Il sindaco Diego Ferrara, portando i saluti del consiglio comunale, ha detto infine: "Sosteniamo assolutamente queste iniziative lungimiranti capaci d'indurre cambiamenti straordinari sul territorio." Ha aggiunto solennemente quanto avesse fiducia nelle sfide intraprese da chi gestisce oggi questo programma con successo. Molto applaudito si è rivelato l’intervento dell’Avvocato Luigi Barbiero, Coordinatore della Lega Nazionale Serie D: "Le piccole realtà sportive costituiscono la spina dorsale del sistema; sostenerle significa rafforzarli.” Ha espresso congratulazioni anche a nome del presidente della Lega Nazionale Serie D, Giancarlo Abete, sui risultati calcistici ottenuti dalla S.S Chieti F.C 1922 elogiando pertinenti tematiche etico-sociale legionarie dall'attività svolta eccellentemente dalla squadra stessa.

Durante l’incontro, Cosimo Forgione, capitano della S.S. Chieti F.C., ha voluto omaggiare simbolicamente il ministro per lo sport consegnandogli una maglia personalizzata con la scritta “A. Abodi” sopra al numero 10. Questo gesto simbolico veicola messaggi potenti facendosi chiaramente portabandiera dei valori morali tradotti concretamente tramite lo slogan 'Respect', accompagnato iconograficamente dall'immagine indicativa dell’arcobaleno – simbolo indicante pace e inclusione. Hanno preso parte all'evento anche importanti figure come i: vicepresidenti Ettore Serra e Dario Scurci insieme ai dirigenti principali della S.S. Chieti F.C., quali Massimo Zan, Paolo Pocchetti, Mino Ianieri e Marco Serra e Kevin Petrella.

Nota particolare va alla presenza di Giovanni Acanfora, CEO di Givova—sponsor tecnico della squadra—che rivolgendosi ai partecipanti svelava tutto il valore dell'essere vicini al Chieti calcio: "Essere al fianco della S.S. Chieti F.C significa credere nella riqualificazione dello spirito sportivo locale."

Questo evento impeccabilmente organizzato dalla consulente parlamentare Maria De Martino, supportata dall'essenziale contributo offerto da Paolo Chiparo, CEO della TV Press Star’s Management, società addetta alla comunicazione sia per il progetto Teti che per il Chieti Calcio. L’affluenza all’evento della stampa nazionale indica chiaramente ampio interesse collettivo verso questa innovativa iniziativa vincente sul territorio!