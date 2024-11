La classifica dei cento migliori giocatori del XXI secolo: siete d’accordo?

I cento migliori giocatori del XXI secolo, ovvero dal 2001 a oggi. La rivista inglese FourFourTwo, che ha stilato la classifica, l’ha presentata così: “Questo periodo ha portato il calcio a nuovi livelli. Ecco a voi i 100 migliori artisti, artigiani, maghi e bambini prodigio che si sono coraggiosamente spinti dove nessun altro si è avventurato”. Presenti numerosi italiani in lista, compresi quelli “prestati” alla nostra Serie A. Ma c’è una dimenticanza che non passerà osservata: siamo sicuri che non c’era un posto in graduatoria per Alessandro Del Piero? Voi chi avreste messo?