Pogba pronto per il post Juve. Sui social scalpita: "Mi sto preparando a tornare"

Torna a parlare Paul Pogba. Il centrocampista francese è in attesa di poter tornare ufficialmente in campo dopo la squalifica. E seppure il suo rientro non sarà in maglia Juve come sperava, l'attesa per ricalcare i campi di calcio è comunque tanta. E così ha affidato ad un post sui propri canali social il suo stato d'animo.