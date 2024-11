"Tutti ex dirigenti Inter": Sergio Rizzo durissimo sul caso dossieraggio

Ma chi sono i due in questione? " Uno è Filucchi , un pezzo grosso del Ministero dell'Interno, fu anche nella Segreteria di De Gennaro, nominato anche Grande Ufficiale della Repubblica, un personaggio non marginale nelle istituzionali. L'altra persona in questione è Pierfrancesco Barletta , che ad un certo punto fu addirittura inserito nel Consiglio di Amministrazione di Leonardo dal Governo Conte 2, quello col PD per intenderci. Loro due, insieme a Pazzali, sono legati curiosamente dal fatto di essere tutti e tre tifosi dell'Inter ". Ma i due in questione con l'Inter non hanno avuto solo un legame dettato dal tifo...

Il giornalista aggiunge: "Si tratta di personaggi che, come detto, sono entrati ed usciti dalla società in questione, ma che hanno avuto anche ruoli dirigenziali nell'Inter. Tra l'altro Ignazio La Russa non è un tifoso interista sfegatato, e per di più presidente dell'Inter Club Parlamento? Leggevo sui giornali che Pazzali fosse quello più legato a La Russa. Perché poi vanno via da questa società? Questo non lo so, però all'improvviso vanno via nello stesso momento tutti e due, vendendo a Gallo le loro quote. Forse avevano intuito qualcosa, che ci fossero cose che non andavano, non gli piaceva il clima che si stava determinando. Tra le altre cose questa società è una gallina dalle uova d'oro: ho visto l'ultimo bilancio, ha fatturato 1 milione e 200.000 euro, realizzando 650.000 euro di utile netti, impressionante. Ciò significa che di soldi ne giravano parecchi e non andavano persi nei costi, anzi, diventavano utili netti".