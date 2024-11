Caos Mbappé, Deschamps lo fa fuori da Italia-Francia: "Meglio così"

La Francia ha reso note le convocazioni per i prossimi impegni della nazionale vice-campione del Mondo, che sarà impegnata in Nations League contro Israele e poi a San Siro con l'Italia. Le scelte di Didier Deschamps hanno però sorpreso tutti, vista la seconda esclusione conscutiva di Kylian Mbappé. La stella classe 1998 non sta infatti attraversando un momento di forma facile ed è stato anche travolto da un'accusa di stupro in Svezia.