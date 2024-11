Calcio ridotto a cornice di guerriglia e razzismo

Cinque cittadini israeliani feriti, poi ricoverati in ospedale, e oltre 60 arresti. È questo il conto della notte drammatica che ha avuto come palcoscenico Amsterdam a latere della sfida di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, terminata 5-0 per gli olandesi. I tifosi del Maccabi sono stati aggrediti per le strade della città da gruppi che portavano con sé bandiere palestinesi, una caccia all’uomo che ha creato il panico negli israeliani arrivati in Olanda per la partita, tanto che il club li ha poi invitati a restare in albergo e a non uscire con i colori gialloblù addosso. Immediata la reazione di Israele con Benjamin Netanyahu che ha invitato il primo ministro olandese, Dick Schoof, ad agire rapidamente contro gli aggressori, mentre il ministro degli esteri, Gideon Saar, è volato in Olanda per seguire la vicenda da vicino e la polizia ha avviato un’indagine sui molteplici episodi di violenza, tra cui la possibilità che alcuni tifosi del Maccabi siano stati presi in ostaggio , notizia che comunque da Israele avrebbero già smentito .

Amsterdam, cosa è accaduto

Le ricostruzioni, però, non si fermano qui. Alcuni sostenitori del Maccabi, infatti, avrebbero strappato una bandiera palestinese da un palazzo, dando il là ai disordini, mentre altri avrebbero distrutto l’auto di un tassista picchiandolo e scatenando la furia della categoria che avrebbe cercato lo scontro dentro un casinò. Allo stadio poi i tifosi del Maccabi non hanno rispettato il minuto di silenzio per le vittime di Valencia e hanno inneggiato cori contro la Palestina - «Non ci sono scuole a Gaza perché non ci sono più bambini» - che hanno provocato la reazione sdegnata del pubblico. D’altra parte, non da oggi, una frangia del tifo del Maccabi, che si fa chiamare “Fanatics”, porta avanti idee di estrema destra, anti arabe, esponendo striscioni contro i rifugiati e facendo il verso a “La Familia”, gruppo ultrà del Beitar Gerusalemme, che richiama alla purezza della razza ebraica ed è sceso più volte in piazza pro Netanyahu contro i giornalisti, gli arabi e i ‘sinistri’.

Quadro complesso e confuso

Tutto molto complesso e anche confuso in un quadro di ricostruzioni che parlano di caccia all’uomo, di un numero maggiore di feriti, di alcuni dispersi - inizialmente anche chi aveva perso il cellulare e per questo irreperibile -, di israeliani costretti a gettarsi nei canali per sfuggire alle aggressioni. L’ambasciata israeliana negli StatiUniti l’ha definito un vero e proprio agguato, mentre i tifosi del Maccabi che sono riusciti a ripartire in serata hanno denunciato l’inadeguatezza delle misure di sicurezza, per una partita che si sapeva essere delicata, anche per le manifestazioni pro Palestina dei giorni precedenti e per quella autorizzata e poi spostata perché troppo vicino alla Johan Cruijff Arena.

Cresce l'antisemitismo in Olanda

La storia dell’Ajax come squadra del ghetto ebraico è arcinota, così come il legame con Israele, tanto da registrare spesso cori antisemiti al suo indirizzo e all’indirizzo dei propri tifosi, che per reazione hanno iniziato a esporre con orgoglio simboli come la stella di David. Ma il dato peggiore è l’aumento, nell’ultimo ventennio, dell’antisemitismo in Olanda e non solo nel e attraverso il calcio, tanto che già otto anni fa tra il 50 e il 60 per cento degli ebrei ortodossi era partito per Israele. Episodi crescenti da mettere in allarme l’intera comunità ebraica olandese, soprattutto in quella che è stata la città di Anna Frank.