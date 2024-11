“Koopmeiners, 55 milioni per dei passaggini... Yildiz frenetico”

Cassano l'ha rifatto. L'ex attaccante non si è sottratto nel criticare la Juve, alcuni dei suoi interpreti, e la situazione di Hummels a Roma a 'Viva El Futbol'. Parole forti, soprattutto per quanto riguarda Juric e il momento dei giallorossi. Poi è tornato nuovamente sui bianconeri, già attaccati in precedenza quando disse che "Vlahovic è peggio di Castellanos". Stavolta, invece, ha parlato di Koopmeiners e Yildiz.

Poi l'ex attaccante ha parlato della situazione Hummels: "Ma Juric cosa vorrebbe dimostrare con lui? Deve portargli rispetto perché ha vinto tutto, si allena e sta in silenzio, è un leader. L'anno scorso era nella top 11 della Champions, perché lo tratta così? Fa come tanti allenatori che quando vanno in piazze importanti vanno d'accordo e leccano il culo solo ai giocatori più rappresentativi tipo Pellegrini o Dybala. Fossi in Hummels lo attaccherei al muro nello spogliatoio. Rispetto zero da parte di Juric, non può trattarlo come un giocatore scarso".