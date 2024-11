“Conte una furia, ci siamo tappati le orecchie. Era difficile vincere”

" A furia di essere sgridati da Conte , alla fine ci siamo tappati le orecchie " - ha raccontato l'ex portiere del Tottenham, Lloris , nella sua autobiografia Earning my Spurs. Il francese ha svelato tanti aneddoti sull'allenatore italiano, ma gli ha anche dato ragione sulla dirigenza non troppo abituata al concetto di vittoria: " Nel post partita della sconfitta in finale di Champions contro il Liverpool ho avuto la sensazione che non fossero abbastanza abbattuti. Il Real Madrid non avrebbe mai festeggiato in quel caso, il club vuole veramente vincere?".

"Con Conte era diventato difficile vincere"

"Conte? La vittoria era qualcosa che gli dava energia ma gli era molto difficile controllare la frustrazione soprattutto in occasione delle sconfitte. Se aveva un tormento interiore, lo portava fuori e tutti dovevano condividerlo e in quel caso tutto poteva diventare molto complicato" - ha raccontato Lloris. "Mi ha confessato che la sua felicità dopo aver vinto dura un'ora e basta. La rigidità di un certo modo di giocare è stata sicuramente un beneficio all'inizio – ha aggiunto l'ex portiere del Tottenham – ma dopo un po' gli avversari hanno capito come affrontarci e per noi è diventato difficile vincere. E per i giocatori di maggiore estro era difficile adattarsi ai suoi schemi". Durante la partita l'allenatore italiano ci ha abituato a grandi scene e difficilmente negli anni è riuscito a tenere la calma tanto da convincere "gli esterni a preferire giocare dalla parte opposta alla panchina". Il numero uno francese ha poi raccontato un episodio particolare: "Perdemmo per 2-1 contro l'NS Mura in Slovenia in Conference League. Anche se non giocavo, come tutto il gruppo mi sono dovuto prendere la mia porzione di urla e rimproveri, proprio come tutti gli altri. Dopo la sconfitta a Maribor, aveva gridato: "Mura, Mura, chi è Mura?! Abbiamo perso contro Mura!", mi sembra di sentirlo ancora. Come finì? Chiudemmo quarti, a metà strada tra la natura esigente di Conte e un po' di autogestione perché, a furia di essere sgridati, alla fine ci siamo tappati le orecchie".