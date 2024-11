Rodri sotto l’incrocio! Stilettata a Vinicius e a tutto il Real Madrid

Non tutti si aspettavano che il Pallone d'Oro venisse assegnato a Rodri, centrocampista del Manchester City. Il favorito era Vinicius, ma alla fine a "trionfare" per soli 41 punti in più è stato il mediano spagnolo, vincitore con i Citizens della Premier League e con la Spagna degli Europei, considerato uno dei migliori, se non il migliore, registi del mondo. "La felicità di essere nella lista finale era già enorme - spiega in un'intervista rilasciata a L'Equipe -, era la mia prima cerimonia e pensavo che potesse essere l'unica. Quando ho sentito George Weah pronunciare il mio nome, ho nascosto il viso tra le mani, non potevo crederci. Ho guardato la mia famiglia, i miei amici, i miei colleghi e poi ho provato con tutte le mie forze ad arrivare sul palco con le mie stampelle. Per me è un sogno". Il testa a testa con il brasiliano del Real è andato avanti fino alle ultime ore: "Se ho pensato di non andare perché era certa la vittoria di Vinicius? No, per niente. Quando il tuo valore viene riconosciuto ad altissimo livello, che tu abbia vinto o meno la finale, è bello essere presenti. è importante sapere come vincere, ma anche sapere come perdere. E poi con il mio lungo infortunio e la riabilitazione, questo evento è stato come una boccata d'aria fresca. Quindi quando ho deciso di andare è stato soprattutto per godermi questa magnifica serata. Poi, all'improvviso, tutto è diventato pazzesco".