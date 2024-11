McKennie-Weah, Pochettino sceglie la Juve e spunta il Venezia: i convocati Usa

KINGSTON (Jamaica) - Il Ct Mauricio Pochettino ha stilato i convocati per la delicata doppia sfida dei sui Stati Uniti conto la Jamaica in occasione dei quarti di finale della CONCACAF Nations League. Team Usa scenderà in campo nella notte di giovedì 14 al Kingston National Stadium con ritorno il 18 novembre al Citypark St.Louis. Nella lista dei 22 ci sono ben 5 giocatori proveniente dalla Serie A con Milan e Juventus da padrone: i due rossoneri Yunus Musah e Christian Pulisic, i due bianconeri Tim Weah e Weston McKennie più il centrocampista del Venezia Gianluca Busio.