Pogba-Juve, le ultime sul futuro: accordo vicino e post con l'altro ex

MIAMI (Stati Uniti) - "Che cosa hai detto?" questa è la didascalia dell'ultima foto pubblicata su Instagram da Paul Pogba insieme a Patrice Evra. I due francesi si trovano insieme a Miami e si sono scattati una foto davanti al lussuoso condominio Fortune House con Paul che afferra scherzosamente per il collo Patrice come se avesse ascoltato le parole dell'ex difensore della Juventus il giorno della riduzione della squalifica per doping del connazionale. Infatti Evra disse: "Al 99%penso che non rivedremo Paul con i colori della Juve. Deve voltare pagina. Chiamerò Benatia (ex Juve oggi dirigente all'OM) perché le porte al Marsiglia sono aperte".