Rigorini, troppo Var e gol annullati per un naso: così non è più calcio

Rigori e rigorini

Come per l’utilizzo del Var, anche in questo caso il problema nasce dalla difficoltà di arbitri e Var nel seguire quella che dovrebbe essere la linea dettata da Rocchi, che fin dalla sua nomina a designatore ha sempre sottolineato la necessità di ridurre i cosiddetti “rigorini”. «I calciatori devono capire che non possono cadere per nulla, con i microcontatti non è rigore» , disse ad esempio a gennaio 2023. Microcontatti e tocchi di mano o braccio fortuiti sono invece troppo spesso puniti, spesso proprio a causa dell’eccessivo interventismo del Var citato prima (ovviamente ci sono le eccezioni: in Atalanta-Udinese il Var sarebbe invece dovuto intervenire per sanzionare il tocco di braccio di Hien, e non lo ha fatto). Va detto che la Serie A è in linea con tre degli altri quattro campionati top d’Europa quanto a rigori fischiati. Ma se l’eccezione, la Premier dove se ne fischiano molti meno (metà che in Serie A) è il campionato più visto e considerato più spettacolare al mondo, forse la strada giusta è quella.