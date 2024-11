Stanno rovinando il calcio: l’abuso del Var e l’omaggio a Biscardi

Ridateci il calcio

Parliamo di sfioramenti che diventano rigori, di gol in sospeso (ed esultanze barbaramente differite) per andare a valutare cavilli dei nuovi azzeccagarbugli calcistici che annullano gol per un alluce o una rotula in fuorigioco. Follie che costano caro in termini di credibilità, che disamorano gli appassionati e fanno infoiare i tifosi. Fa bene Rocchi a chiedere di abbassare i toni, ma se lo stesso fallo o la stessa situazione viene giudicata in una partita in un modo e in quella dopo in un altro e così via cambiando interpretazione ogni volta, diventa difficile tenere tutti buoni e collaborativi. Anche perché l’abuso ha trasformato il Var nella “moviola in campo” di biscardiana memoria. Ma quel genio di Aldo Biscardi ha costruito una carriera sulla caciara e che il mondo arbitrale, oggi, si ispiri involontariamente a lui è un contrappasso surreale e, forse, anche un po’ ridicolo. Vi preghiamo, arbitri, restituiteci il calcio vero, quello che si gioca sull’erba, quello che il rigore è la "massima punizione". In Inghilterra fanno così e, guarda un po’, sono il campionato più bello e apprezzato del mondo.