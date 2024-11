Perin e Fagioli 'ingaggiano' Medvedev alla Juve: l'ironico post Nitto Atp Finals

C'è chi è impegnato in nazionale tra Nations League e amichevoli varie, e chi si è dato al tennis. Nella settimana di sosta dei campionati, la città di Torino è la capitale del mondo della racchetta, con le Atp Finals che vedranno in campo i migliori otto giocatori del mondo. E gli juventini non si sono fatti pregare: ecco che spunta lo scatto di Perin e Fagioli insieme al campione russo Daniil Medvedev . La foto, condivisa dal profilo ufficiale dell' Atptour , ha scatenato i tifosi bianconeri che si sono sbizzarriti nei commenti.

Perin e Fagioli con Medvedev: "Ecco il sostituto di Bremer"

"Abbiamo trovato il sostituto di Bremer", commenta ironicamente un utente su Instagram. Certo, tra il portiere Perin e il centrocampista Fagioli, la posizione è proprio quella! "Benvenuto campione" recita la dicitura aggiunta da un altro utente. C'è da dire che per la Juventus sarebbe un acquisto di carattere, vista la grande grinta che mette il russo in ogni suo incontro, forse pure troppa... A far scattare l'ironia, però, è stata proprio la pagina dell'Atp Tour che ha condiviso la foto con una didascalia particolare: "Juventus, abbiamo un nuovo ingaggio tra le mani?". Non sono passati inosservati i like della moglie di Thiago Motta e di Leonardo Bonucci. Tra l'altro, sugli spalti, a sostenere Jannik Sinner nel suo esordio (vincente, ovviamente) contro De Minaur c'era anche Giorgio Chiellini. Chissà che nel secondo turno tra il numero uno al mondo e Fritz la delegazione bianconera non sarà più nutrita.