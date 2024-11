L'ex campione Inter si dà al tennis a 45 anni ma perde in 49 minuti: lo riconoscete?

Dai gol in Liga alla stagione in Serie A

I primi passi di Forlan nel calcio sono stati in patria, nelle giovanili del Penarol. È stato lì che si è messo in mostra e dove è stato visionato dall'Indipendiente. Un trasferimento sempre nel Sud America, dall'Uruguay all'Argentina dove in quattro hanno ha macinato gol su gol. Numeri importanti: 37 gol in 80 partite e gli osservatori da tutti Europa che gli hanno messo gli occhi addosso. Il viaggio in Europa, però, parte dall'Inghilterra e più precisamente dal Manchester United. Due anni complicati dove ambientarsi è stato difficile. Un bottino di dieci reti ma con quella voglia di provare nuovi stimoli e questi sono arrivati in Liga con il Villarreal.

Ed è proprio con i gialli dove la carriera di Forlan è riuscita ad arrivare a una svolta. 54 gol in 104 partite e numeri che si avvicinano a quelli avuti in patria. Da qui la chiamata dell'Atletico Madrid. Con i olchoneros è riuscito a confermarsi perché in 4 anni ha realizzato 74 gol. Per questo motivo è arrivata la telefonata dall'Italia perché l'Inter ha voluto puntare su di lui per metterlo in coppia con Milito. Un palmares di tutto rispetto perché ha vinto un Europa League, una Premier, un Comunity Shield, una Supercoppa Europea e una Coppa d'Inghilterra. Ma in Serie A non è riuscito a confermarsi, complice anche un momento negativo da parte dei nerazzurri. A chiudere la carriera ha girovagato tra Giappone, Hong Kong e India. Poi la decisione di smettere e di fare ritorno a casa e intraprendere la carriera da allenatore.... e ovviamente quella da tennista.