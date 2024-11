Grisport lancia "Hike Plus"

Viola vinaccia, ma anche verde bosco. Sono solo due dei diversi colori disponibili per i nuovi scarponcini della linea “Hike Plus” di Grisport che dettano già tendenza e sono pronti per essere indossati da chi ama la Montagna.

Perfetti per vivere la montagna a 360°, per una o più giornate di trekking tra vette innevate, torrenti dall’acqua cristallina e verdi boschi, gli scarponcini prodotti dall’azienda di Castelcucco sono il risultato di un’elaborata ricerca continua. Un mix di tecnologia e leggerezza che contraddistingue una tipologia di calzatura sufficientemente robusta per garantire sicurezza e agilità.

La linea “Hike Plus” di Grisport è dotata di supporto ergonomico “Dynamic Arch”, che regola l’appoggio del tallone, proteggendo il piede durante le fasi della camminata, aumentando il controllo della caviglia. In questo modo si evita che la calzatura “scalzi” dando un senso di maggiore sicurezza anche in terreni più impegnativi. Il collarino, con design termoformato, è interamente senza cuciture e protegge la caviglia, evitandone i disturbi. È presente anche un gancio “quick fast”, ad alto scorrimento, per omogenizzare il fissaggio che si può regolare automaticamente durante la camminata. La suola Vibram, infine, è in gomma bi-densità, con extra protezione sulla punta e sul tallone.

Gli scarponcini della linea “Hike Plus” di Grisport sono Unisex.