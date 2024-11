Tonali batte Sinner: il calcio vince la sfida tv. Ma il tennis continua a crescere

Doppio evento, doppia vittoria, doppia qualificazione. È la fotografia della serata sportiva italiana di giovedì 14 novembre, che ha visto scendere in campo la Nazionale allenata da Luciano Spalletti, e il tennista numero 1 al mondo Jannik Sinner. Gli Azzurri sono usciti vincitori dalla sfida contro il Belgio, disputata a Bruxelles e valida per la 5ª giornata di Nations League. Un successo che ha consentito a Tonali e compagni - il centrocampista del Newcastle ha deciso il match andando a segno all'11' minuto - di conquistare la qualificazione ai quarti di finale del torneo, mantenendosi al comando della classifica del Gruppo 2 della Lega A con 13 punti e a 3 lunghezze dalla Francia di Didier Deschamps, reduce dal pareggio a reti inviolate contro Israele. Nel prossimo e ultimo appuntamento della fase a gironi, l'Italia ospiterà la Francia nell'incontro in programma il 17 novembre a San Siro. Si è fatto festa anche a Torino, dove il campione azzurro ha sconfitto Daniil Medvedev nel match valido per l'ultima giornata del round robin delle Atp Finals, accedendo così alle semifinali da primo classificato del Gruppo Ilie Nastase. Una vittoria che vale inoltre il 15º precedente ufficiale contro il russo, con 8 successi per l'altoatesino. Sinner attende ora di conoscere il nome del prossimo sfidante: al penultimo appuntamento del torneo, previsto per sabato 16, affronterà infatti uno tra Alexander Zverev, Casper Ruud, Carlos Alcaraz e Andrej Rublev. Insomma, crescono le aspettative su entrambi i fronti. Ma i dati parlano chiaro: nonostante il boom del seguito tennistico degli ultimi anni, gli italiani continuano a preferire il calcio.