Vlahovic assistman, pari tra Svizzera e Serbia. Ronaldo show, manita del Portogallo

La Serbia non va oltre il pari per 1-1 in casa della Svizzera e fallisce il sorpasso in classifica alla Danimarca seconda, sconfitta dalla Spagna per 2-1. La nazionale elvetica passa in vantaggio con Amdouni al 78° minuto, abile a sfruttare l'assist di Freuler. La Serbia risponde dieci minuti dopo con Terzic che appoggia in rete la palla servitagli da Vlahovic: la punta bianconera ha fallito anche un paio di ghiotte occasioni per regalare la vittoria alla sua nazionale. Da segnalare anche un rigore sbagliato da Mitrovic sul punteggio di 0-0. In classifica, la Serbia resta al terzo posto a quota 5 punti, tre in più della Svizzera ultima.