Gasperini regala un campo a Grugliasco: «Giornata che vale più di una coppa»

TORINO - (p.p.) Gian Piero Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta che ogni anno rinnova la sfida ai grandi del pallone in Italia e in Europa, è tornato a casa, a Grugliasco, hinterland torinese. E ha portato un regalo: un luogo dove giocare. Il sorriso e la soddisfazione sul suo volto: «Una giornata straordinaria, vale più di una coppa. Vedere questi bambini, giovani, su questo campo: bellissimo. Il mondo del calcio è cambiato, ci sono le scuole calcio… Questo campo lo volevo libero per tutti, grazie anche all’amministrazione. Calcio e basket, sport di squadra, aiutano anche nella vita».