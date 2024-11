“Motta un bel passista, la Juve se la giocherà. I giovani? Faccio questi nomi”

Il Golden Boy

A proposito di giovani da ispirare: il nostro Golden Boy esprime due concetti fondamentali in questa direzione, essendo un premio che cerca la migliore e il migliore Under 21 nelle leghe europee.

«Quello che fate è importante perché cercare e premiare i giovani talenti è come cercare il futuro, sempre una cosa positiva e stimolante. Mi piacerebbe ci fossero tanti italiani, perché la Nazionale vive un momento critico con un bacino sempre più risicato da cui pescare».



Ecco, a questo proposito... Nel Golden Boy 2024 è andato in fuga Lamine Yamal che, a 17 anni, ha fatto grandi cose all’Europeo con la maglia della Spagna. Ecco, se fosse nato in Italia e non in Spagna non avrebbe potuto giocare l’Europeo a 17 anni perché nato da due genitori stranieri. Lo chiedo a lei che si batte per lo Ius Scholae e lo Ius Italiae: anche lo sport ne gioverebbe.

«Perché sarebbe giusto che ci sia e non solo per gli sportivi di alto livello come Yamal. Perché se sei nato in Italia o hai frequentato tutte le scuole in Italia, a sedici anni se vuoi essere italiano devi poterlo essere. Lo possono diventare a diciotto anni quelli che non hanno combinato nulla o magari hanno fatto i delinquenti, non vedo perché un ragazzo che ha imparato la lingua e la cultura e che ha praticato sport nella scuola, che ha vissuto come uno studente italiano non possa ritenersi italiano. Io vado oltre lo Ius Scholae, parlo di “Ius Italiae” non è una proposta lassista, la cittadinanza italiana è una cosa seria, ma un grande Paese deve avere la forza di integrare, non sono loro che ci condizionano, ma siamo noi che diamo loro l’accoglienza, come accadeva fin dall’Impero Romano. Lo dico da uomo del centrodestra, il centrodestra non deve essere oscurantista, deve aprirsi a questo».