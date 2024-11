Vlahovic infortunato, la Juve trema: cos'è successo in Serbia-Danimarca

LESKOVAC (Serbia) - Serata da dimenticare per la Serbia di Dusan Vlahovic che in casa pareggia per 0-0 contro la Danimarca lo scontro diretto e dice addio ai quarti di finale della Nations League. Allo Stadion Dubocica l'attaccante bianconero parte titolare ma non solo non riesce ad incidere ma, a pochi minuti dalla fine del match, chiede il cambio e l’intervento dello staff medico a seguito di un contrasto e probabilmente di un problema muscolare. Il giocatore della Juventus è uscito dal campo toccandosi la coscia sinistra.Molta apprensione in casa Juve in vista del big mach di sabato a San Siro contro il Milan visto che Dusan è l'unico attaccante di ruolo a disposizione per Thiago Motta viste le assenze di Milik e Nico Gonzalez all'ocorrenza.

A proposito del Milan serata da dimenticare anche per Strahinja Pavlovic espulso per doppia ammonizione nei minuti di recupero (90' e 95'). Grazie al pareggio la Danimarca si qualifica come seconda nel Gruppo 4 con 8 punti.