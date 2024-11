Gran Galà del Calcio AIC: le shortlist dei potenziali vincitori

È tutto pronto per il Gran Galà del Calcio AIC. L'edizione 2024, la dodicesima, presentata a Milano presso la sede di BonelliErede, è stata utile per introdurre le grandi novità di un appuntamento sempre più esclusivo . La cerimonia di consegna dei premi, organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini -, si terrà al Superstudio Maxi di Milano lunedì 2 dicembre : sarà una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani . La giornalista di Sky Sport Federica Masolin , accompagnata sul palco dal co-conduttore Fabio Caressa , condurrà la serata. Enel è title sponsor dell’evento, mentre Sky e Rivista Undici sono i media partner.

Votano i colleghi

Dalle shortlist dei premiati uscirà l’undici ideale della Serie A maschile e femminile, ruolo per ruolo, che comporranno un’ipotetica super squadra dell’anno, senza contare la premiazione del Calciatore e della Calciatrice della stagione 2023-24. A completare il quadro, sarà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B. «Questo riconoscimento – ha ricordato il Presidente dell'AIC, Umberto Calcagno – ha un valore particolare, perché da sempre lo differenzia il fatto che sono i calciatori e le calciatrici a votare i propri colleghi, compagni e compagne di spogliatoio o avversari e avversarie sul campo. È il calcio che premia il calcio, celebrato in una serata speciale che anche quest’anno metterà in primo piano la parte più bella del nostro mondo». Parola a Demetrio Albertini, Ceo della DA: «Siamo felici di supportare anche quest'anno l'AIC nell'organizzazione di un evento di grande prestigio come il Gran Galà del Calcio. Insieme abbiamo lavorato per creare una vera e propria festa del calcio, capace di rappresentare tutte le anime di questo mondo: calciatori e calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che si riuniscono condividendo la gioia di ricevere un premio così ambito».

I selezionati

Ecco le shortlist di questa edizione:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Di Gregorio, Maignan, Sommer

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernandez

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoglu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

ATTACCANTI: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leao, Lookman, Thuram, Zirkzee

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger

DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero

CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull

ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens

ALLENATORE: Gasperini, Inzaghi, Motta

ARBITRO: Di Bello, Guida, Orsato

SOCIETÀ: Atalanta, Inter, Juventus

GIOVANE DI SERIE B: Busio, F. Esposito, Ghilardi

Le reti più belle

Sono ancora aperte le votazioni di “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2023-24, al maschile e al femminile. Il riconoscimento sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una rosa di 10 reti del campionato maschile e 10 del campionato femminile, tutti selezionati dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici. Con oltre 20 mila voti complessivi sin qui raccolti, i gol più votati delle due categorie sono quelli di Malinovskyi, Politano e Thuram al maschile; Cantore, Linari e Picchi al femminile. Le votazioni chiuderanno alle 23.59 di domenica 24 novembre. Possibile votare i gol maschili al link: https://bit.ly/cs-vota-il-gol-maschile-2024. Possibile votare i gol femminili al link: https://bit.ly/cs-vota-il-gol-femminile-2024. L’hashtag di riferimento di questa edizione sarà #GGDC24.