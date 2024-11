Pogba, dopo l'ex Juve altro indizio... su Whatsapp: "Sei perfetto per loro"

Pogba ha iniziato già a fare il conto alla rovescia per il rientro in campo dopo la squalifica per doping e si sta incominciando a guardare in giro per il mondo. La Juventus ha raggiunto un accordo con il giocatore per la risoluzione del contratto che sarà valida dal 30 novembre 2024. Poi il centrocampista francese sarà senza squadra e sicuramente le chiamate e i messaggi al suo numero di cellulare incominceranno ad essere molti. Tra gli ultimi ne è spiccato uno in particolare, di un ex Milan .

Rami corteggia Pogba: "Sei perfetto per il Marsiglia"

A fare la corte a Pogba ci ha pensato un suo connazionale, che ha giocato nella Francia insieme a Paul nella spedizione che ha vinto il Mondiale nel 2018: "Pogba, el grande jugador! Come sta, mio fratello? Ho sentito che potresti andare al Marsiglia, e se è vero, sono felicissimo. Questa squadra ha bisogno di carattere, e tu sei perfetto per loro. Se vieni, preparati a firmare cinque maglie: una per me e le altre per la mia comunità su Twitch" - ha detto Rami in un messaggio vocale indirizzato al centrocampista. Il difensore ha poi aggiunto parole di incoraggiamento: "Marsiglia è una scelta fantastica. Ti auguro di arrivare e dare tutto. Sarebbe un onore vederti lì". Prima di lui anche Evra aveva spinto in questa direzione: "Chiamerò Benatia", aveva detto l'ex Juve. La squadra di De Zerbi al momento è al terzo posto in classifica in Ligue 1 e dopo un grande inizio di stagione sta trovando qualche ostacolo. Il tecnico italiano ne ha anche parlato in conferenza stampa, sfogandosi e spiegando la sua filosofia. Forse potranno fare pace con un regalo di mercato, sempre che il parere dell'allenatore sia lo stesso della dirigenza.