Kane show, il Bayern vola in Bundesliga. Tris Psg, pari tra Cosenza e Modena

Importante vittoria interna per il Monaco. Allo Stade Louis II il team del Principato ha sconfitto per 3-2 il Brest. Nel primo tempo doppio vantaggio per i padroni di casa con le reti di Akliouche e Golovin. Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato subito le distanze con il gol di Sima. Nel finale poi c'è stato prima il 3-1, firmato da Akliouche e infine il colpo inutile del definitivo 3-2 realizzato da Ajorque. Successo casalingo anche per il Psg, che ha superato 3-0 in casa il Tolosa con gol di Neves, Beraldo e Vitinha. La formazione di Luis Enrique sale così a quota 32 punti, prima in graduatoria a + 6 dal Monaco secondo. Nel Psg, dopo le critiche degli ultimi tempi ed il virus intestinale che ne aveva causato l'assenza in azzurro, Gigio Donnarumma è finito nuovamente in panchina.