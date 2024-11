Buffon e il Mondiale 2006: “Ero felice che fosse finita”. Poi il retroscena

Il debutto e Paolo Maldini

Buffon ricorda il giorno del suo debutto in Serie A contro il Milan di Paolo Maldini e proprio dell'avvicinamento dell'allora capitano rossonero prima della partita: "Secondo me quello è il momento nel quale certe persone fanno la differenza e fanno vedere di avere un'altra marcia rispetto ad altre. Lui lì probabilmente ha rivissuto in me, che avevo 17 anni ed era all'esordio, il proprio esordio e probabilmente ha avuto la sensibilità per capire questo qua, un ragazzo che adesso va a giocare contro dei mostri sacri, perché c'era Maldini, Baresi, Weah, Baggio, Boban, chi più ne ha più ne mette. Se solo gli faccio un saluto, gli do un abbraccio, così magari lo aiuto a non fare brutte figure, perché già era complicato per me affrontare una gara simile. E quindi lui ha avuto la sensibilità di venirmi abbracciare e dire dai, forza, fa che non succede niente. E mentre tutti gli altri giustamente erano concentrati sulla loro gara così e sono passato come se non esistessi neanche, ero solo un avversario, lui invece è stato l'unico che è venuto lì a darmi veramente forza. E per me Paolo è là".