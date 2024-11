Miccoli, nuova vita dopo il carcere: cosa fa oggi l'ex bomber del Palermo

Fabrizio Miccoli, ex attaccante del Palermo, si è raccontato nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato anche del suo desiderio di rientrare nel mondo del calcio dopo aver scontato una condanna a tre anni per estorsione. "Ho messo un punto, una pietra su quello che ho vissuto. Sto cercando di riprendermi la vita", ha affermato l'ex calciatore. Dopo il periodo di detenzione, Miccoli ha intrapreso nuove attività imprenditoriali, mettendosi così nuovamente in gioco per un futuro migliore, ma senza dimenticare il passato.