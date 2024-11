Ma quale San Siro e Bernabeu: Ronaldinho e "l'atmosfera più bella di tutte"

Con i suoi numeri, le sue magie e le sue giocate, Ronaldinho ha fatto innamorare milioni di appassionati. Il fenomeno brasiliano ha vinto numerosi riconoscimenti e ha giocato per alcuni dei più grandi club del mondo come il Barcellona e il Milan. Dal Camp Nou al Santiago Bernabeu, dal San Siro al Maracana, l'ex Pallone d'Oro ha calcato il prato di alcuni degli stadi più iconici, ma nessuno di questi ha impressionato Dinho per l'atmosfera: ecco quale è stato quello che lo ha colpito maggiormente.

Ronaldinho: "La migliore atmosfera..."

Dopo il pareggio per 2-2 tra il Milan e il Portsmouth nel 2008, Ronaldinho affermò che il Fratton Park aveva "la migliore atmosfera del calcio mondiale". Il brasiliano è stato uno dei marcatori dei rossoneri in quella serata, insieme a Filippo Inzaghi. Una notte che è rimasta impressa a Dinho per quanto vissuto all'interno dell'impianto nel Sud dell'Inghilterra. E proprio in Inghilterra sembra possa essere il futuro di un altro Ronaldinho, il figlio Joao Mendes che all'inizio di questa stagione ha firmato un contratto con il Burnley che durerà fino al 2026.