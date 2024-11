Bendtner, terrore a New York: accoltellato l'amico davanti ai suoi occhi

NEW YORK (Stati Uniti) - Imprevisto spiacevole ma fortunatamente senza conseguenze per l'ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtder. Il giocatore, ritiratosi nel 2021, era a spasso in pieno giorno per le vie di New York, nello specifico nella lussuosa zona di Upper West Side di Manhattan, con amici quando all'improvviso sono stati aggrediti da un uomo con un coltello. Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato proprio l'assalto, alle spalle, subito da Bendtner e dal suo gruppo di amici con uno di questi che ha avuto la peggio portato in ospedale con ferite al viso e alle orecchie. Grazie alle riprese la polizia della Grande Mela ha individuato ed arrestato il malavitoso (Joshua Zinberg di 25 anni) con l'accusa di tentato omicidio.