Leao-Kean, l'annuncio scalda i tifosi: "Digli che stiamo arrivando"

Calcio e musica. Due mondi tanto diversi ma da sempre molto vicini. C'è chi l'ascolta prima delle partite. Chi la usa come mode per gli allenamenti. E chi, invece, ne fa proprio una passione extra campo. Chi? Beh facile a dirlo perché nelle ultime settimane è sulla bocca tutti per i suoi gol e la sua rinascita in maglia Fiorentina. Esatto, stiamo parlando proprio di Moise Kean. L'attaccante viola, infatti, è sempre più l'idolo dei tifosi gigliati e nei giorni scorsi ha annunciato anche l'uscita del suo primo album musicale: 'Chosen'. Ma le novittà non sono finite qui.