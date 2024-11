Premio Andrea Fortunato: giorno, ora, luogo, tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo: la Fondazione Fioravante Polito annuncia con profonda emozione che lunedì 9 dicembre, alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, si terrà la XV edizione del Premio Andrea Fortunato e la V edizione del Premio Fioravante Polito, dedicato al fratello del Presidente, con il patrocinio del Coni. L’evento vedrà la presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa. «Questi premi rappresentano un momento di grande significato - spiega il presidente Davide Polito -, non solo per ricordare chi non è più con noi, ma anche per ribadire il valore e la necessità del Passaporto ematico, un progetto nato per salvaguardare la salute degli atleti e promuovere la prevenzione». In una cornice prestigiosa si uniranno sport, memoria e impegno «per rendere omaggio a coloro che hanno lasciato un segno indelebile e per continuare a lottare affinché il loro ricordo diventi speranza per il futuro. Un evento che non celebra solo il passato, ma che guarda con coraggio al domani».