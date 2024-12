“Al Psg trattato male, preferivano mia moglie”: l’accusa dell’ex meteora

Forse lo ricordate in Italia per una piccola parentesi alla Sampdoria , ma circa 10 anni fa era una grande promessa del Real Madrid . Di chi parliamo? Di Jesé Rodriguez , attaccante spagnolo che ora gioca nel Johor Darul Ta'zim in Malesia. La sua carriera è stata un grande rimpianto e il passaggio al Psg di certo non lo ha aiutato, così come i gravi infortuni. In un'intervista concessa allo youtuber 'Mowlihawk', nel programma Batmowli ha raccontato il drammatico infortunio al legamento crociato, subito nel 2014 in Real Madrid-Schalke in Champions League e tante altre storie.

Il grave infortunio al Real

"Quel giorno ha cambiato la mia vita per sempre. È stato uno dei giorni peggiori della mia vita. Prima di quello mi sentivo nel momento migliore della mia carriera. Sapevo che, se avessi mantenuto quel ritmo, avrei potuto competere con chiunque. Ero giovane e stavo facendo molto bene nel miglior club del mondo, con la maggiore pressione. Florentino mi portò dal miglior chirurgo di Germania. Ma quando ebbi l'infezione e dovettero operarmi due volte, dissi: 'È finita.' Quando cominciai a sentirmi meglio, nel mio ultimo anno con il Madrid, stava per finire la Liga" - ha spiegato Jesé.

"Al Psg trattato male, al presidente gli piaceva più mia moglie"

L'attaccante ha poi raccontato del suo passaggio al Psg nel 2016: "Se avessi voluto sarei potuto rimanere a Madrid, ma visto che non stavo giocando molto, ho pensato di andare a Parigi, perché sapevo che avrei avuto minuti di gioco. E poi c'era Emery come allenatore, che mi chiamò. Il Real fece molti acquisti e io volevo andare all'Europeo con la Nazionale, perché ero già stato vicino a giocare al Mondiale in Brasile. Inoltre - ha ammesso Jesé -, mi migliorarono il contratto. E guarda che al Madrid, dove ci pagavano ogni sei mesi, pagavano molto bene. Prendevo poco meno di cinque milioni di euro lordi. La prima volta che ho visto un milione sul conto ho detto: 'Cavolo, questo per fare gol?'".

L'esperienza all'ombra della Tour Eiffel, tuttavia, non è stata idilliaca: "Al PSG debuttai facendo l'assist per il gol della vittoria nella mia prima partita, ma poi rimasi fuori per due mesi a causa di un'appendicite e, durante l'inverno, mi dissero di andare via. Dissi a Emery che mi sono sentito ingannato". Non solo, lo spagnolo ha lanciato un attacco diretto anche al numero uno del club transalpino: "Il presidente (Al Khelaifi, ndr) non voleva nemmeno vedermi. Non so se gli piacesse di più mia moglie che io. Non mi diedero nessuna spiegazione. Guadagnavo molto, ma mi hanno trattato davvero male. Lì mi sono reso conto che il Real è il miglior club del mondo in tutto. A Parigi sembrava stessi trattando con un tipo che è miliardario e usa i giocatori come se fossero pedine".