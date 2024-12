Sky Up The Edit e l'inclusione digitale nelle scuole, parla il ministro Abodi

TORINO - Terzo appuntamento in presenza per Sky Up The Edit: nell’ambito del progetto per promuovere l’inclusione digitale nelle scuole, Sky ha organizzato questa mattina un incontro presso l’Istituto Superiore Gerolamo Cardano nel quartiere Lampugnano di Milano , che ha coinvolto studentesse e studenti assieme ai loro docenti. Al dibattito hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il campione di calcio e talent Sky Sport Riccardo Montolivo, moderati da Sarah Varetto , evp Sky Italia, insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri . L’incontro, caratterizzato da grande partecipazione e interesse da parte degli studenti dell’Istituto (presenti circa 400 ragazzi tra i 14 e i 19 anni), e di oltre 120 scuole di tutta Italia collegate in streaming, è stato incentrato sullo sport e i suoi valori, uno dei temi dell’edizione di Sky Up The Edit di quest’anno. Durante il dibattito, il ministro Abodi , dopo aver rivolto un pensiero al calciatore viola Edoardo Bove per il malore di ieri durante Fiorentina-Inter, è tornato a parlare dell’importanza dello sport come “moltiplicatore di opportunità”. Fondamentale l’alleanza tra scuola e sport, dove quest’ultimo diventa un fattore di inclusione assoluto. Un’alleanza che può diventare cruciale per prevenire fenomeni di delinquenza. Gli alunni hanno poi interagito con domande sull’attualità, come quelle sulla violenza negli stadi e sull’importanza dell’inclusione nel mondo sportivo anche dei ragazzi con disabilità.

Abodi a Sky Sport 24

Così il Ministro Abodi a Sky Sport 24 sulla convivenza virtuosa dei valori dello sport con il mondo digitale: «Alleanza e collaborazione. Non bisogna farle diventare due rette parallele e addirittura divergenti. Si rischia di far diventare il digitale un antagonista dello sport praticato, mentre invece può diventare un grande alleato. Perché si può entrare negli eventi, si può interagire, si può conoscere ancora meglio il fenomeno sportivo, si possono rimodulare ancora meglio le prestazioni, si possono raccontare dati e informazioni molto utili, anche per la salute, non soltanto dei grandi campioni, ma anche dei praticanti, degli amatori dello sport. Quindi, tante buone ragioni per ringraziare Sky Up The Edit, che ci offre questa occasione di incontro, di confronto e anche di assunzione di responsabilità. Ogni volta che usciamo da una scuola ci portiamo dietro le domande e le risposte di impegni che assumiamo e anche l’occasione di questa mattina andrà sicuramente nella stessa direzione. Gli impianti sportivi e scolastici possono e devono essere migliorati in tutta Italia».

Sky Up The Edit, i temi

Con Sky Up The Edit, anche quest’anno professori e studenti affronteranno i grandi temi del cambiamento climatico e dei valori dello sport, a cui si aggiunge in questa edizione quello dell’alimentazione sana e sostenibile, tutti argomenti che Sky ha a cuore e che sono sempre più attuali nella società di oggi. Alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia si metteranno alla prova per realizzare un contenuto giornalistico multimediale incentrato su uno dei temi indicati, utilizzando i materiali didattici e contenuti video a disposizione sul portale dedicato. In questa esperienza i ragazzi e le ragazze vestiranno i panni di una piccola redazione e svilupperanno le loro competenze digitali, capacità di problem-solving e di lavoro di squadra. Per partecipare a Sky Up The Edit, i docenti potranno registrare le proprie classi sul sito www.skyup.sky e avranno tempo fino al 16 aprile 2025 per presentare il loro contenuto giornalistico multimediale.