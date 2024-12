Giuntoli svela il mercato Juve: "Antonio Silva, Danilo-Napoli e l'attacco..."© .

Tra gli ospiti anche il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli che ha fatto il punto della situazionein casa bianconera: "Per noi è un anno particolare, con tantissime assenze. Per noi l'obiettivo dichiarato è arrivare tra le prime quattro, con tanti calciatori nuovi, un modo di pensare calcio differente, siamo contenti di come sta andando, le assenze ci hanno penalizzato".

Sul mercato in casa bianconera partendo dall'attacco: "Stiamo aspettando l'evoluzione di Milik e pensiamo che possa far bene e sia funzionale al gioco del mister. Se poi ci dovesse essere qualche altro intoppo ci regoleremo di conseguenza. Antonio Silva interessante come ce ne sono altri" per poi spostarsi su un altro reparto in emergenza, la difesa: "Il nostro obiettivo è non cedere nessuno e fare un colpo in difesa".

Su Danilo: "È il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, non abbiamo parlato di niente, stiamo aspettando di vedere quello che accadrà a gennaio", ha aggiunto. "In questo momento qui fare un nome rispetto agli altri è ingiusto, la squadra continuerà ad esprimersi da squadra, anche chi fino a questo momento non è riuscito ad esprimere il proprio valore lo farò a gennaio"