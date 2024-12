Gravina e il rischio del rinvio a giudizio. Cosa può succedere al presidente Figc

Andiamo con ordine e rispondiamo a tutte e tre le domande. La Procura di Roma ha chiuso le indagini su Gravina con l'ipotesi di autoriciclaggio. I fatti risalgono al 2018, quando da presidente della Serie C, anzi proprio nell'ultimo giorno di presidenza aveva assegnato un contratto per i diritti tv a un colosso del settore la Isg. Secondo i pm l'assegnazione era stata fatta in cambio di una fittizia opzione di acquisto di una collezione di libri antichi dello stesso Gravina da parte di una terza società. Gravina si è sempre difeso negando ogni fatto e dimostrando di non aver mai ricevuto soldi. Ma è molto probabile che i pm (visto che hanno già avanzato richieste, negate, di sequestro cautelare di 140mila euro) chiedano il rinvio a giudizio. A quel punto decidere il Gup. E se ci sarà un processo Gravina risulterà imputato.

Questo gli impedirà di presentarsi alle elezioni Figc del 3 febbraio? Sulla carta no, perché solo una condanna superiore a un anno glielo impedirebbe, ma è probabile che un processo scatenerebbe i rivali sulla questione di opportunità. E a quel punto lo scenario elezioni sarebbe da rivedere completamente, magari con la sorpresa Abete.