Var 'low cost', via libera dall'IFAB: come funziona e dove verrà introdotto

L' IFAB ha approvato l'introduzione del "VAR a chiamata" nei campionati professionistici, estendendo l'esperimento positivo realizzato durante i recenti Mondiali femminili Under 17 . Questo sistema di VAR, definito "low cost" , sarà attivo solo in competizioni e stadi dove sono disponibili un numero limitato di telecamere. La decisione finale spetterà esclusivamente all'arbitro di campo, che potrà consultare un monitor per rivedere l'azione contestata. Ogni allenatore avrà diritto a due chiamate, che non verranno annullate in caso di esito positivo.

Var a chiamata, come funziona

Denominato "Football Video Support", questo VAR semplificato si distingue dal sistema tradizionale, ed è stato pensato per essere utilizzato nelle categorie inferiori, dove, per motivi economici o logistici, non sono presenti telecamere sufficienti per attivare il VAR completo con una sala dedicata e il personale necessario. In questo caso, non ci sarà nulla di simile: solo un monitor a bordo campo mostrerà le immagini disponibili, provenienti dalle telecamere limitate, e sarà esclusivamente l'arbitro a decidere dopo aver visionato il video, senza alcun supporto esterno.

L'ex arbitro della Premier League David Elleray, ora direttore tecnico dell'IFAB, ha spiegato l'utilizzo del Var a chiamata: "È progettato per le competizioni in cui sono disponibili solo una, due, tre o al massimo quattro telecamere. Quindi potrebbero utilizzarlo anche la League One e la League Two. Quello che va sottolineato è il concetto di ‘chiaro ed evidente'. Perché quando hai una sola telecamera, deve essere abbastanza chiaro ed evidente perché la decisione possa essere cambiata".