Kebab, rissa, coltello e pistola: “Quando bevevo ero un disastro”

Genio e sregolatezza. Il giusto modo per descrivere la carriera di Felipe Sodinha, ex calciatore del Brescia. Un talento cristallino e puro, che ha appeso le scarpe al chiodo fin troppo presto. Il brasiliano si è raccontato ai microfoni del podcast Chiacchiere al Bar Sport, rivelando un aneddoto molto forte al termine di una serata passata in discoteca: “Ero reduce da una serata in discoteca con degli amici. Passando davanti a un kebab, ho pensato che il cuoco mi avesse insultato. Non era vero, nessuno mi conosceva in centro a Milano, ma in quel momento ero sicuro del contrario”.