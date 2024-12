Calcio d'angolo per punire i portieri: la nuova clamorosa regola del calcio

Il Var a chiamata

Dopo la sperimentazione durante i recenti Mondiali femminili Under 17 nella Repubblica Dominicana, il mondo del calcio è pronto ad un altro cambiamento: il Var a chiamata. Questo sistema di Var, definito "low cost", sarà attivo solo in competizioni e stadi dove sono disponibili un numero limitato di telecamere. Il direttore tecnico dell'IFAB, l'ex arbitro della Premier League David Elleray ha spiegato: "È progettato principalmente per le competizioni in cui sono disponibili solo una, due, tre o al massimo quattro telecamere. Quindi potrebbero giovarsene anche la League One e la League Two. Quello che va sottolineato è il concetto di ‘chiaro ed evidente'. Perché quando hai una sola telecamera, deve essere abbastanza chiaro ed evidente perché la decisione venga cambiata. Quindi sarà nella fascia alta dei Paesi più piccoli o più in basso in quelli più grandi. La FIFA l'ha testato, funziona molto bene e quindi ora esploreremo dove altro potrebbe essere sperimentato, probabilmente per la prossima stagione".