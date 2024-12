Premio Andrea Fortunato: il racconto di una giornata speciale

Nella suggestiva cornice del Salone d’Onore del Coni a Roma, si è celebrata un'edizione molto emozionante - la quindicesima - del Premio Andrea Fortunato, accompagnata dalla quinta edizione del Premio Fioravante Polito. La tradizionale cerimonia delle premiazioni è iniziata con un convegno dedicato al Passaporto Ematico, un tema cruciale per la tutela della salute nello sport, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò. «Un momento denso di significato - ha commentato il presidente della Fondazione Polito 'Fortunato, Falzetti, Morosini'-Museo e Biblioteca del Calcio, Davide Polito - in cui sport, medicina e memoria si sono intrecciati armoniosamente, rendendo omaggio a chi ha lasciato un segno indelebile e tracciando nuovi orizzonti di consapevolezza e speranza per le future generazioni».