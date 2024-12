Premio Andrea Fortunato: la consegna a Zoff, eccellenza mondiale

C'è un'appendice gustosa al Premio Andrea Fortunato, appena andato in scena presso la sede romana del Coni . Ed è un'appendice particolarmente importante, perché uno dei premiati ha ricevuto il riconoscimento nei giorni scorsi, quando il notaio Fabrizio Ruffo , socio onorario della Fondazione Fioravante Polito che organizza il tradizionale appuntamento, ha incontrato a Roma Dino Zoff , leggendario simbolo dello sport italiano. Per l'occasione, Ruffo ha avuto l’onore di consegnargli il Premio Andrea Fortunato - eccellenza sportiva mondiale . Il riconoscimento è stato accompagnato da un’opera d’arte, un ritratto toccante di Andrea Fortunato, avvolto nei colori della bandiera italiana, realizzato dal maestro Fernando Mangone .

Bellezza e mito

Durante l’incontro, Zoff, con la sua naturale eleganza e umiltà, ha autografato tre delle sue storiche maglie. Ruffo, visibilmente emozionato, ha commentato: «Un uomo straordinario. Abbiamo conversato per un’ora e mi ha raccontato storie incredibili, colme di passione e ricordi indelebili. È stato come sfogliare un libro di storia vivente». Un momento di rara bellezza, in cui lo sport, l’arte e la memoria si sono intrecciati, celebrando valori eterni come il talento, il sacrificio e l’umanità.